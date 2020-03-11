Mircea Lucescu’dan ilginç öneri

Teknik direktörlük konusunda sezon sonuna kadar formül arayışı içerisinde olan Fenerbahçe'de Mircea Lucescu yakınlaşmasında ilginç bir detay ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adamın sezon sonuna kadar hocalık, ardından sportif yöneticilik formülüne sıcak baktığı, sezon sonu için ise teknik direktör önerisi olarak oğlu Razvan Lucescu'yu gündeme getirdiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, bu noktada Lucescu'nun formülüne olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi.



BULUT'TA HASSAS DAVRANILIYOR

Yönetimin liste başı olarak Erol Bulut'u düşündüğü, bu nedenle Lucescu'nun önerisine sıcak bakılmadığı ifade edildi. Ancak Fenerbahçe henüz Bulut ile en ufak bir temas kurmadı. Yönetimin, Aytemiz Alanyaspor ile olan iyi ilişkiler dolayısıyla Erol Bulut ismini çok fazla gündemde tutmak istemediği bildirildi. Alanya'nın kupa finalinde rakip olma ihtimali ve iki camia arasında sıkıntı çıkmaması adına bu konuda son derece hassas davranılıyor.



RAZVAN LUCESCU KİMDİR

51 yaşındaki oğul Lucescu, 1987 yılında başladığı futbolculuk yaşamını 2003'te sonlandırdı. İlk teknik direktörlük deneyimini Rapid Bükreş ile yaşadı. Brasov, El Jaish, Petrolul, Xanthi ve PAOK'ta görev yaptı. Şu an Al Hilal'i çalıştırıyor.

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