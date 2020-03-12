Avrupa futboluna koronavirüs damgası! Önce Serie ve La Liga şimdi de Ligue 1

Koronavirüs salgını birçok ülkede hayatı felç ederken, spor organizasyonlarını da vurmaya devam ediyor. Son olarak Portekiz, İrlanda, Kolombiya, Ukrayna, Fransa, ABD ve Ekvador futbol federasyonları da flaş tedbirler aldı. Portekiz, Ukrayna, Fransa, Kolombiya ve ABD'de tüm ligler askıya alınırken, Ekvador'da ise bu hafta sonu oynanacak maçlara seyirci alınmayacağı ifade edildi. İrlanda Futbol Federasyonu da 29 Mart'a kadar liglerin ertelendiğini açıkladı. Güney Amerika'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu Copa Libertadores de geçici olarak askıya alındı.

PORTEKİZ'DE FUTBOL SÜRESİZ ASKIDA!

Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler nedeniyle kamu sağlığını korumak için 13 Mart'tan geçerli olmak üzere futbol ve futsal liglerindeki tüm maçların askıya alındığı duyuruldu.

Federasyon, maçların tekrardan başlamasına Kovid-19 ile ilgili gelişmelere göre karar verileceğini belirterek, herhangi bir tarih vermedi.

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MLS 1 AY OYNANMAYACAK!

ABD Ligi de (MLS) koronavirüs nedeniyle askıya alındı. MLS ekibi Inter Miami'nin ortaklarından Jorge Mas, ligdeki kulüp sahiplerinin ortak kararıyla ligin bir süreliğine askıya alındığını açıkladı. MLS, 30 gün boyunca oynanmayacak.

UKRAYNA'DA 3 NİSAN'A KADAR FUTBOL YASAK!

Ukrayna Futbol Federasyonu koronavirüs nedeniyle acil toplanma kararı aldı. Yapılan toplantı sonrası ülkedeki tüm liglerin 3 Nisan'a kadar ertlendiği açıklandı.

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LIBERTADORES KUPASI DA ERTELENDİ

Koronavirüs salgını Güney Amerika'nın en büyük futbol organizasyonu olan Libertadores Kupası'nı da etkiledi. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Libertadores Kupası'nın ertelendiğini duyurdu.

QUARESMA'DAN ÜLKESİNE DESTEK MESAJI

Kasımpaşa'da forma giyen Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, koronavirüs salgınına karşı ülkesine destek veren bir mesaj yayımladı.

Quaresma, Twitter hesabından, "Şampiyon olma zamanı geldi. Güçlü olmalıyız, hazırlıklı olmalıyız. Virüse karşı savaşmak için bir takım olarak oynamamız gerekiyor. Virüse karşı zayıf olanlara yardım etmeli, bencil olmadan birbirimize destek olmalıyız. Bu, hayatımızın en önemli oyunlarından biri. Bu, Portekiz'in cesur ve ölümsüz bir ulus olduğunu gösterme oyunudur." diye yazdı.

Portekiz'de Kovid-19 vakası, son resmi rakamlara göre 78 olarak açıklandı.

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