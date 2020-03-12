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'da koronavirüs şüphesi! Karantinaya alındı

Serie A ekiplerinden 'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız , koronavirüs şüphesiyle Portekiz'de karantina altına alındı.

Giriş Tarihi: 12.3.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 15:08 ABONE OL
Cristiano Ronaldo'da koronavirüs şüphesi! Karantinaya alındı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs spor organizasyonlarını da vurmaya devam ediyor.

Juventus'un İtalyan savunmacısı Daniele Rugani'de koronavirüs salgınının tespit edilmesinden sonra gözler diğer futbolculara çevrilmişti. İtalyan devi, takımdaki diğer futbolcuları takibe alırken, 3 gün önce özel jetiyle Portekiz'e giden Ronaldo, Başkan Agnelli'yi arayarak İtalya'ya dönmeyeceği bildirdi.

Juventus, memleketi Madeira'da bulunan Ronaldo ile iletişime geçerek tedbir amaçlı karantinaya alınması gerektiğini iletti. Bu gelişmelerin üzerine dünyaca ünlü yıldız karantina altına alındı. Ronaldo'nun İtalya'da koronavirüs tehlikesi geçene kadar Madeira'da kalacağı ve gerekli tüm testleri Portekiz'de yaptırağı öğrenildi.

Öte yandan İtalya Serie A'da maçlar 3 Nisan'a kadar ertelendi.

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Cristiano Ronaldo'da koronavirüs şüphesi! Karantinaya alındı
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