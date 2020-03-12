Fatih Terim'in Beşiktaş derbisi taktiği

Fatih Terim kulaklarını dış dünyaya kapadı, Sivas maçının sona ermesinin ardından Beşiktaş'ı çalışmaya başladı.

Tecrübeli teknik adam, Sergen Yalçın'ın gelmesiyle atak oynamaya başlayan ezeli rakiplerinin derbiye "baskılı" başlamak isteyeceğini oyuncularına anlattı. Siyah-beyazlıların, Yalçın ile çıktığı 6 maça da rakip alanda baskıyla başladığının altını çizen Terim, "Bunu 20-25 dakika sürdürüyorlar. Baskıya baskı gördüklerinde ise çekiliyorlar. Biz rakibe baskı yaparak başlayacağız ve kendi silahları ile vuracağız" diye konuştu.



BAĞLANTIYI KESECEK

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Fatih Terim ayrıca Beşiktaş'ın direncini kırabilmek için derbide erken gol bulmak istiyor. Bu yüzden rakibi etki altına alabilecek bir oyun ile maça çıkmaya hazırlanan başarılı hoca, idmanlarda öndeki oyuncularından sürekli olarak pres istiyor. Sergen Yalçın'ın stoper Ruiz'in topu alacak isim olduğunu anlatıyor. Tecrübeli teknik adam, Ruiz'in topu alır almaz ilk olarak Atiba ile Elneny'yi arayacağını söyledi. Eğer Ruiz ve Atiba ile Elneny bağlantısını keserlerse erken gol bulup maçı kolaya çevirebileceklerinin altını çizdi.



FATİH TERİM'İN DERBİ KARNESİ

Teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı 63. derbisine çıkacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynanan 62 maçta 23 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.



Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Beşiktaş maçlarının 12'sini kazanırken, 12'sinde berabere kaldı. 7 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Terim, Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın'a daha önce rakip olduğu 3 maçta bir galibiyet ve iki beraberlik yaşadı.



PAROLA GALİBİYET

Dün oyuncularıyla tek tek yakından ilgilenen Fatih Terim, Sivas maçında 2 puan bıraktıklarını hatırlatarak Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılmalarının şart olduğunu kaydetti.