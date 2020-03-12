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Fransızlar duyurdu! erteleniyor

'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs, 'yi de tehdit ediyor. L'Équipe'in iddiasına göre , salı günü yapacağı toplantıda EURO 2020'nin ertelendiğini duyuracak!

Giriş Tarihi: 12.3.2020 18:11 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 18:14 ABONE OL
Fransızlar duyurdu! EURO 2020 erteleniyor

Tüm dünyada yükselen koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesi gündeme geldi. Fransa'nın önde gelen L'Equipe Gazetesi, EURO 2020'nin gelecek yıla ertelendiğini ve resmi açıklamanın Salı günü yapılacağını duyurdu.

L'Equipe Gazetesi, "UEFA, EURO 2020'yi 2021'e erteleme kararı aldı. Resmi açıklama Salı günü yapılacak." haberiyle turnuva öncesi şok etkisi yarattı.

"FARKLI ŞEYLER OLABİLİR"
UEFA İcra Komitesi Üyesi Christillin, konuyla ilgili olarak İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"UEFA bir spor kuruluşudur ve hükümetten gelen talimatlara uymaktadır. Şu anda Euro 2020 konusunda bir karar verilmedi. Ancak yarın farklı şeyler olabilir. Kesin karar vermek şu aşamada mümkün değil. Hepimiz gerekli durumları değerlendiriyoruz. Yetkililer ellerinden geleni yapıyor. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi konusunda da durum aynı. Belki tarafsız saha olacak ama karar veren kişi ben değilim."

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Fransızlar duyurdu! EURO 2020 erteleniyor
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