Galatasaray'dan Onyekuru ve Adem açıklaması

Galatasaray, 15 Mart Pazar saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Şampiyonluk yolunda büyük öneme sahip olan derbi öncesi sarı-kırmızılı takım çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray'da son durumu merak edilen Adem Büyük ve Henry Onyekuru ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan bilgilendirmede Henry Onyekuru'nun sol alt arka adalesinde zorlanma tespit edildiği belirtildi.

Onyekuru ve Adem Büyük'ün bugün yapılan antrenmana katılmadığı da açıklandı.

Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Sol alt arka adalesinde zorlanma tespit edilen Henry Onyekuru ve tedasine devam edilen Adem Büyük, antrenmanda yer almadı."

Öte yandan Galatasaray'ın bugünkü antrenmanda Fatih Terim yönetiminde taktik ve şut çalışması yaptığı aktarıldı.