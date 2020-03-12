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korkuttu!

'ın Nijeryalı oyuncusu , adalesinde hissettiği için dün antrenmanı yarıda bırakmıştı. 22 yaşındaki futbolcunun derbisi öncesi son durumu belli oldu. Yıldız ismin tedbir amaçlı idmanı bıraktığı ve ciddi bir sıkıntısının olmadığı öğrenildi. Onyekuru, derbide sahada olacak.

Giriş Tarihi: 12.3.2020 ABONE OL
Henry Onyekuru korkuttu!

Galatasaray'ın dünkü idmanında Henry Onyekuru yürekleri ağza getirdi. Sağsol alt arka adale grubunda ağrı hisseden Onyekuru, tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı.

Nijeryalı yıldızın ilk yapılan kontrollerinde durumunun ciddi olmadığı ortaya çıktı. Onyekuru, Beşiktaş derbisinde büyük olasılıkla sahada olacak. Öte yandan üç ay önce çapraz bağlarından ameliyat olan Luyindama, kondisyoner eşliğinde hafif tempoda düz koşulara başladı.

ADEM ŞOKU
Pazartesi günkü çift kale maçta topsuz oyunda sakatlanan Adem Büyük'ün sağ üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma (strain) ve kanama tespit edildi. Beşiktaş ve Çaykur Rize maçlarını kaçıracak Adem'in yerine yedek forvet olarak kulübede Andone oturacak.

LEMİNA: TARAFTARLA SAHADA 1 FAZLAYIZ
Sivasspor maçıyla sahalara dönen Mario Lemina, "Beşiktaş derbisi bizim için önemli. İdmanlarda sıkı bir şekilde çalışıyorum. Formuma kavuşup sahada yüzde 100'ümü vereceğim" dedi. Gabonlu futbolcu, Bakan Kasapoğlu'nun, koronavirüsten dolayı şu anda seyircisiz oynamanın gündemde olmadığına yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine de "Taraftarsız olmuyor. Onlarla bir kişi fazla gibiyiz" değerlendirmesinde bulundu.

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Henry Onyekuru korkuttu!
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