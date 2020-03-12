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'de koronavirüs alarmı! Benjamin Mendy...

ekiplerinden Leicester City'de koronavirüs alarmı verilmişti. Şimdi de Premier Lig'in dev ekiplerinden 'de koronavirüs alarmı yaşanıyor. Takımdan bir oyuncunun ailesinde koronavirüs belirtilerinin olduğunu ve bu oyuncuyu takımdan izole ettiklerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.3.2020 00:47 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 00:48 ABONE OL
Manchester City'de koronavirüs alarmı! Benjamin Mendy...

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkilerini gösterirken, futbol camiasında konuyla ilgili önlemler birer birer alınmaya başlanmıştı.

Son olarak Premier Lig ekiplerinden Manchester City, bir futbolcusunun ailesinde koronavirüs belirtileri sergileyen bir kişinin olduğunu ve bu futbolcunun takımdan izole edildiğini açıkladı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre koronavirüs testlerine tabi tutulan futbolcunun Fransız sol bek Benjamin Mendy olduğu iddia edildi.

Ancak İngiliz devinden futbolcunun kim olduğuyla alakalı herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

ÇAĞLAR'LI LEİCESTER'DA DA KORONAVİRÜS TEHLİKESİ

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Manchester City'de koronavirüs alarmı! Benjamin Mendy...
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