Merih Demiral'dan iyi haber! Son durumunu böyle duyurdu

İtalyan devi Juventus, dün Daniele Rugani'de koronavirüs salgınının bulunması sonrası şoke oldu. Takımdaki diğer futbolcular takibe alınırken, milli futbolcumuz Merih Demiral'dan ise iyi haber geldi.

Hafta sonu oynanan Inter mücadelesi sonrası soyunma odasında galibiyet pozu veren Merih Demiral'ın, hemen arkasında bulunan Rugani'de koronavirüs çıkması herkesi korkutmuştu. Milli futbolcu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Merih'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle: "Koronavirüs sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın.."

#Covid_19 sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim.

Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın. #iorestoacasa 🇹🇷🇮🇹 — Merih Demiral (@Merihdemiral) March 12, 2020