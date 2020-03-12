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'dan iyi haber! Son durumunu böyle duyurdu

forması giyen İtalyan savunma oyuncusu 'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra, siyah-beyazlı ekipte oynayan milli futbolcumuz 'ın durumu merak ediliyordu. Yıldız futbolcu, hesabından yaptığı paylaşımla iyi olduğunu ifade ederken, desteklerini iletenlere de teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 12.3.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 16:53 ABONE OL
Merih Demiral'dan iyi haber! Son durumunu böyle duyurdu

İtalyan devi Juventus, dün Daniele Rugani'de koronavirüs salgınının bulunması sonrası şoke oldu. Takımdaki diğer futbolcular takibe alınırken, milli futbolcumuz Merih Demiral'dan ise iyi haber geldi.

Hafta sonu oynanan Inter mücadelesi sonrası soyunma odasında galibiyet pozu veren Merih Demiral'ın, hemen arkasında bulunan Rugani'de koronavirüs çıkması herkesi korkutmuştu. Milli futbolcu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Merih'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle: "Koronavirüs sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın.."

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Merih Demiral'dan iyi haber! Son durumunu böyle duyurdu
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