Pek çok dev kulüpten futbolcular kontrol amaçlı karantinaya alınırken en son Juventus'un 25 yaşındaki savunmacısı Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Bu isimlere yenileri Premier Lig ve Serie A'dan eklendi. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanırken Arsenal Kulübü tüm tesislerin kapatıldığını ve oyuncuların bireysel olarak karantinaya alındığını duyurdu.







JUVE'YE İKİNCİ KÖTÜ HABER



Öte yandan, Serie A devi Juventus'a ikinci kötü haber de Paulo Dybala'dan geldi.



El Nacional'in haberine göre, Daniele Rugani'nin ardından Arjantinli yıldız Dybala da koronavirüse yakalandı.



