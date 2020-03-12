Mustafa Cengiz canlı yayında açıkladı! Arda G.Saray'a dönüyor mu?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Cengiz, Arda Turan'la ilgili soruları da cevapladı.

Mustafa Cengiz yıldız futbolcunun, "Galatasaray'a çağrılırsak gideriz, çağırmazlarsa da başımınız üstüne" ifadeleri için şunları söyledi: "Arda Turan bize hizmet etmiş bir kardeşimiz fakat şu an transfer gündemimizde yok, zamanı geldiğinde konuşulur."

Arda Turan, Galatasaray'a dönme ihtimali için "Galatasaray iyi giderken ve toparlanmışken herhangi bir şey söyleyip de Galatasaray içinde bir polemik, bir gündem olsun istemiyorum. O yüzden zaten Galatasaray ile ilgili bir gün gelişme olursa Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, kendisini çok seviyorum, Galatasaray'ın başkanı da çağırırsa gideriz, çağırmazlarsa da her şey başımızın üstüne." şeklinde konuşmuştu.

KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinin seyircili oynanmasıyla ilgili gelen bir soru üzerine, "Panik bulaşıcıdır. Kapımızda ciddi bir sorun var. 1 kişi pozitif çıktı, ortalık yangın yerine döndü. Ben mutlaka tedbir alınması ve devletin yönergelerine harfiyen uyulması taraftarıyım. Fakat panik yapmamalıyız. Önlemleri alacaksınız. İnsan bilinmeyenden korkar. Domuz gribi, kuş giribi, sars ve ebolayı yaşadık. Piyango bizim gibilere vuruyor, gençlere vurmuyor. Bununla ilgili yazılar okudum, Çin virüs çıktığı andan itibaren bütün genetik kodları bilim insanlarına sundu. Bence aşısı çok hızlı bulunacak. Maksimum bir yıl içinde bu aşı bulunacak. Ben özellikle, bizi dinleyen kardeşlerimizden panik yapmamalarını diliyorum. Stadyumumuz dezenfekte edilecek. Beşiktaşlı kardeşlerimiz de rahatlıkla gelebilirler. Sahada lehimize ya da aleyhimize hata olmasın" ifadelerini kullandı..