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Vida giderse o gelecek! 1.90'lık kule...

'in 26. haftasında deplasmanda ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan 'ta, çalışmaları da sürüyor. Bonservis gelirine ihtiyaç duyan siyah-beyazlılarda satılması planlanan ilk isim olarak dikkat çekiyor. , bu durumda Vida'nın yerini dolduracak ismi ise 'da buldu. Beşiktaş, Utrecht forması giyen için nabız yoklamaya başladı...

Giriş Tarihi: 12.3.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 09:33 ABONE OL
Vida giderse o gelecek! 1.90'lık kule...

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Birçok kulübün peşinde olduğu Domagoj Vida'yı yüksek bir bedelle satarak hem maliyetinden kurtulmak isteyen hem de, bütçe yaratmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Hırvat stoper gittiği zaman zor durumda kalmamak için kolları sıvadı. Vida'nın yerini doldurabilecek düşük maliyetli bir stoper arayan siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy'un uzun süredir izlediği Justin Hoogma, bu kez de kulübün scoutları tarafından izlendi.

AJAX FORVETLERİNE GEÇİT VERMEDİ!

Utrecht'in Ajax'ı 2-0 yendiği kupa maçını izlemek için Hollanda'ya giden Beşiktaş'ın scoutları Utrecht'in 2-0 kazandığı maçta, Ajax'ın forvetlerine adım attırmayan Hoogma'yı listeye aldılar. Bonservisi Hoffenheim'de bulunan 21 yaşındaki 1.90 boyundaki sol stoper Hoogma, Utrecht'te kiralık oynuyor.

Beşiktaş'tan transferde flaş hamle!

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Vida giderse o gelecek! 1.90'lık kule...
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