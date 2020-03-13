Ahmet Ağaoğlu, seyircisiz oynama kararını değerlendirdi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'de karşılaşmaların Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararını değerlendirdi.

Ağaoğlu, "Biz alınan kararın destekçisiyiz. Böyle durumlarda alınan kararları desteklememiz ve uygulanması için de yardımcı olmamız gerekiyor. Herkesin kendisine göre doğrusu var ama topyekûn doğru tektir. Herkes farklı tekliflerde bulunabilir ama toplumun yararına verilen kararlar desteklenmeli. Bu evrensel bir sağlık olayı. Bu gibi kararlarda birlik olunması gerekiyor. Ülkemizde de bu şekilde karar alındıysa bunu desteklememiz gerekiyor. Verilen karar neyse biz ona uyarız. Bu bir sağlık olayı" dedi.