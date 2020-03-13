Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 26. Haftasında muhteşem bir karşılaşma sporseverleri bekliyor. Başkent Ankara'da Ankaragücü ve Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Devre arasında birçok transfer yapan ve takımın başına Mustafa Reşit Akçay'ı getiren Ankaragücü, Fenerbahçe galibiyetiyle gündeme otursa da 3 maçtır galip gelemiyor. Çaykur Rizespor ise İsmail Kartal ile yolları ayırdı. Çaykur Rizespor tam 6 maçtır galibiyet yüzü göremiyor. Teknik Direktörlük koltuğuna Ünal Karaman'ı getiren Çaykur Rizespor'da Aminu Umar'ın sakatlığı bulunuyor.

ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ? NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Düşme hattını yakından ilgilendiren Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı 13 Mart 2020'de saat 20:00'da oynanacak. Karşılaşma Süper Lig'deki tüm maçları kapsayan karar doğrultusunda seyircisiz oynanıyor.

ANKARAGÜCÜC-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Ankaragücü-Çaykur Rizespor mücadelesini canlı izlemek isteyen sporseverler Beinsports 2'den canlı izleyebilirler.







İLK 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atilla, Lukasik, Faty, Gerson Rodrigues, Sedat, Michalak, Orgill

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak, Diomande, Abdullah, Garmash, Boldrin, Samudio, Skoda

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLARDAN NOTLAR:

Ankaragücü, Süper Lig tarihinde Rizespor'u konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmedi (7G 5B) ve bu karşılaşmaların yarısında gol yemedi.

Ankaragücü ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Rizespor (1G 3B), rakibine karşı lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

Süper Lig'de oynadığı son üç maçı da kaybeden Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay göreve geldikten sonra çıktığı ilk üç karşılaşmada yenilgi almamıştı (2G 1B).

Bu sezon Süper Lig'de en az deplasman golü atan takım olan Rizespor (9), aynı zamanda Kayserispor'un (5) ardından en az puan toplayan ekip (8).

Süper Lig'in 2019/20 sezonunda Rizespor'dan (41) daha az net gol pozisyonuna giren tek takım Ankaragücü (35).

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı iç saha maçlarında kalesinde en fazla gol beklentisi gören takım Ankaragücü (26.41 xG). Deplasmanda Rizespor'dan (12.34 xG) daha az gol beklentisi yakalayan tek ekip ise Göztepe (11.54 xG).

Bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü adına rakip fileleri en fazla havalandıran isim olan İlhan Parlak (6), daha önceki iki sezonun toplamında attığı gol sayısını yakalamak için sahaya çıkıyor (2016/17'de 3 gol & 2018/19'da 4 gol).

Rizespor'un Süper Lig'de attığı son sekiz golün beşine doğrudan katkı sağlayan Milan Skoda (4 gol & 1 asist), son iki katkısını dış sahada yaptı (1 gol & 1 asist).

Bu sezon Süper Lig'de Rizespor formasıyla en fazla gol atan üç oyuncudan biri olan Braian Samudio (4; Milan Skoda & Fernando Boldrin ile birlikte), henüz dış sahada fileleri havalandıramadı.

Süper Lig kariyerinde Ankaragücü'ne rakip olduğu dört maçın üçünü gol yemeden kazanan Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman (1B), tek puan kaybını Ağustos 2018'de dış sahada yaşadı (2-2).