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'in yıldızı 'den koronavirüs yorumu!

ekiplerinden 'da forma giyen , " şu anda çok önemi yok. Sağlık, her şeyden çok daha önemli." yorumunda bulundu.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 13.3.2020 19:21 ABONE OL
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'den koronavirüs yorumu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, "Futbolun şu anda çok önemi yok. Sağlık, her şeyden çok daha önemli." yorumunda bulundu.

Mesut Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alabileceğiniz tüm önlemleri alın, özellikle yüksek risk altında olanlara karşı dikkatli ve düşünceli olun. Bu küresel sorunla uğraşırken, virüsün yayılmasını engellemek için çalışan doktorlara, hemşirelere ve bilim adamlarına teşekkür etmeyi unutmamalıyız. Büyük baskı altındalar, saygı ve minnettarlığı hak ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Türk asıllı Alman oyuncunun forma giydiği Arsenal'da teknik direktör Mikel Arteta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği duyurulmuştu.

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Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'den koronavirüs yorumu!
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