Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, spor camiasını da vurmaya devam ediyor. Birçok ligde maçlar ertelenirken, İngiltere'den de kötü haberler geliyor.

Leicester City ve Manchester City'de bazı isimlerde koronavirüs belirtileri olduğu açıklanırken, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın testlerinin pozitif çıktığı duyurulmuştu. Bu gelişmlerin ardından Chelsea'den de bir koronavirüs haberi geldi.

Maviler'den yapılan açıklamada 19 yaşındaki genç futbolcu Callum Hudson-Odoi'nin koronavirüse yakalandığı ifade edildi. Odoi'nin testlerinin pozitif çıkması sonrası Chelsea takımının karantinaya alındığı açıklandı.

Premier Lig'de maçların askıya alınabileceği belirtiliyor. Kulüplerin kısa süre içinde olağanüstü toplanacağı aktarıldı.