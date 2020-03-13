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'nin genç futbolcusunda koronavirüs tespit edildi

İngiltere ekiplerinden 'in 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından bir şok haber de 'den geldi. ekibinden yapılan açıklamaya göre, Callum Hudson-Odoi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktı. Chelsea takımının karantinaya alındığını ifade edildi.

Giriş Tarihi: 13.3.2020 08:33 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 08:33 ABONE OL
Chelsea'nin genç futbolcusunda koronavirüs tespit edildi

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, spor camiasını da vurmaya devam ediyor. Birçok ligde maçlar ertelenirken, İngiltere'den de kötü haberler geliyor.

Leicester City ve Manchester City'de bazı isimlerde koronavirüs belirtileri olduğu açıklanırken, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın testlerinin pozitif çıktığı duyurulmuştu. Bu gelişmlerin ardından Chelsea'den de bir koronavirüs haberi geldi.

Maviler'den yapılan açıklamada 19 yaşındaki genç futbolcu Callum Hudson-Odoi'nin koronavirüse yakalandığı ifade edildi. Odoi'nin testlerinin pozitif çıkması sonrası Chelsea takımının karantinaya alındığı açıklandı.

Premier Lig'de maçların askıya alınabileceği belirtiliyor. Kulüplerin kısa süre içinde olağanüstü toplanacağı aktarıldı.

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Chelsea'nin genç futbolcusunda koronavirüs tespit edildi
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