Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin başına geçecek mi? Açıkladı...

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki deneyimli futbolcusu Emre Belözoğlu, BeIN Sports'a konuştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Belözoğlu, merak edilen soruları yanıtladı.

İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

"Hocamız ayrılırken inanıyorum bütün oyuncu grubumuz da kendi üstüne düşen sorumluluğu aldı. Bir takımda başarısızlık olduğunda herkes kendi üzerine düşeni almalı. Herkes kadar en az bizler de hatalıyız."

"BU TAKIMIN SADECE VE SADECE FUTBOLCUSUYUM"

"Kimseden bir görev istemedim kariyerim boyunca, 2 kez gönderilmiş bir oyuncu olarak, Fenerbahçe benden yine ne isterse yapmaya çalışacağım."

"Benim hocalıkla alakalı şu an bir planımın olmadığını, Fenerbahçe'de hocalıkla alakalı, bu süreçle alakalı bir düşüncem olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Ben, bu takımın sadece ve sadece futbolcusu ve kaptanıyım."

"Elimden geldiğince hocalarımıza, teknik ekibe, kendi bilgim ve inandığım doğrular ölçüsünde destek olmaya çalıştım. Bu süreç de aynı şekilde ilerliyor. Özel bir görevim yok, geçmişte olan görevime benzer bir görevim var."

"Matematiksel olarak şampiyonluk devam etse de, önümüzde 6 takım var ve fark açılmış. Böyle bakınca şampiyonluktan öte Türkiye Kupası'na yönelmek ve ilk 2'yi, 3'ü hedeflemek doğru gibi ve kupayı alınca da Süper Kupa'yı hedeflemek gerçekçi gibi."



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