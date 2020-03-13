EURO 2020 erteleniyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve önlenemeyen Koronavirüs salgınının ardından UEFA da geç de olsa harekete geçti. Dün yapılan açıklamada, "EURO 2020 dahil tüm organizasyonları (yerel ve uluslararası) iptal etmek için 55 üye federasyon 17 Mart'ta video konferansında bir araya gelecek"
denildi. İspanyol Marca gazetesinde yer alan habere göre, tüm dünyada hissedilen Koronavirüs özellikle İtalya ve İspanya liglerini felç ederken, UEFA'nın kendi organizasyonlarını ertelemekten başka bir seçeneği kalmadı.
Real Madrid ve Juventus virüsün etkilerini derinden yaşarken, Manchester City, Lyon, Barcelona, Napoli
gibi takımlar da UEFA'ya başvurarak Şampiyonlar Ligi organizasyonunun durdurulmasını talep etmişti.
SALI GÜNÜ AÇIKLANIYOR
Bu arada Fransız L'Equipe gazetesi, UEFA'ın EURO 2020'yi 2021 yılına ertelediğini ve bunu açıklamak için toplanacağını iddia etti.
12 ŞEHİRDE PLANLANDI
EURO 2020, UEFA'nın 60. yıl dönümü nedeniyle bu yıl özel bir formatta düşünülüyor. 24 takım, 12 şehirde mücadele verecek. 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasındaki şampiyonanın A Grubu maçlarının Roma ve Bakü, B Grubu Saint Petersburg ve Kopenhag, C Grubu Amsterdam ve Bükreş, D Grubu Londra ve Glasgow, E Grubu Bilbao ve Dublin, F Grubu ise Münih ve Budapeşte'de oynanması planlanmıştı. Turnuvanın açılış maçı ise 12 Haziran'da İtalya ile Türkiye arasında Roma'da yapılacaktı.