EURO 2020 erteleniyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve önlenemeyen Koronavirüs salgınının ardından UEFA da geç de olsa harekete geçti. Dün yapılan açıklamada,denildi. İspanyol Marca gazetesinde yer alan habere göre, tüm dünyada hissedilen Koronavirüs özellikle İtalya ve İspanya liglerini felç ederken,Real Madrid ve Juventus virüsün etkilerini derinden yaşarken,gibi takımlar da UEFA'ya başvurarak Şampiyonlar Ligi organizasyonunun durdurulmasını talep etmişti.Bu arada Fransız L'Equipe gazetesi, UEFA'ın EURO 2020'yi 2021 yılına ertelediğini ve bunu açıklamak için toplanacağını iddia etti.EURO 2020, UEFA'nın 60. yıl dönümü nedeniyle bu yıl özel bir formatta düşünülüyor. 24 takım, 12 şehirde mücadele verecek. 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasındaki şampiyonanın A Grubu maçlarının Roma ve Bakü, B Grubu Saint Petersburg ve Kopenhag, C Grubu Amsterdam ve Bükreş, D Grubu Londra ve Glasgow, E Grubu Bilbao ve Dublin, F Grubu ise Münih ve Budapeşte'de oynanması planlanmıştı. Turnuvanın açılış maçı ise 12 Haziran'da İtalya ile Türkiye arasında Roma'da yapılacaktı.

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