Falcao'dan Beşiktaş derbisi öncesi iddialı sözler

Galatasaray'ın bu sezonki flaş transferi Radamel Falcao, Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş derbisinde de gol atmayı çok istiyor. Süper Lig'in ilk yarısında sadece 3 gol atabilen deneyimli futbolcu, ikinci yarıda büyük bir patlamaya imza attı. 34 yaşındaki oyuncu, forma giydiği son 7 maçta tam 8 gol sevinci yaşadı ve adından söz ettirdi. Bu sezon 13 mücadelede 853 dakika süre alan Falcao, 94.7 dakikada bir gole katkıda bulundu. Sakatlığı nedeniyle ilk yarıdaki Beşiktaş maçında görev alamayan Kolombiyalı futbolcu bu kez ilk 11'deki yerini alacak.

HER ZAMAN DESTEK OLDULAR

Önemli bir kariyere sahip sarı-kırmızılı futbolcu, Beşiktaş'a daha önce Monaco, Atletico Madrid ve Porto formaları altında tam 4 kez gol sevinci yaşadı. Pazar akşamı da Galatasaray'ın en büyük kozu olacak.

Fotomaç'ın haberine göre, dün Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Falcao ile yakından ilgilenirken hırsı ile dikkat çeken başarılı futbolcu, "Beşiktaş'a daha önce gol attım ve bu kez Galatasaray taraftarlarının önünde gol atmak istiyorum. Onlar bana her zaman destek verdi" dedi. Bu durum Fatih Terim'i keyiflendirirken tecrübeli hoca da "Sana güveniyorum" ifadesini kullandı.

FALCAO'NUN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Radamel Falcao, daha önce Porto, Atletico Madrid ve Monaco formalarıyla 5 kez siyah-beyazlı takıma karşı forma giydi. 34 yaşındaki santrfor, bu maçlarda 4 kez gol sevinci yaşadı. 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

İşte o maçlar:

21 Ekim 2010 Beşiktaş-Porto: 1-3 (1 gol)

4 Kasım 2010 Porto-Beşiktaş: 1-1 (1 gol)

8 Mart 2012 A. Madrid-Beşiktaş: 3-1

15 Mart 2012 Beşiktaş-A. Madrid: 0-3 (1 gol)

17 Ekim 2017 Monaco-Beşiktaş: 1-2 (1 gol)

GÖZLER BURAK VE FALCAO'DA

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gözler iki takımın golcüsü Radamel Falcao ve Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak. Zorlu maç öncesinde Falcao 853 dakika sahada kalıp 9 gol atarken, her 94.7 dakikaya bir gol sığdırmayı başardı. Burak ise 1609 dakika sahada kalıp 11 gol attı ancak her 146.2 dakikada bir gol atabildi. Ayrıca Burak'ın gollerinin 6'sı penaltıdan geldi.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADILAR?

River Plate formasıyla kendini gösteren ve ilk Avrupa deneyimini Porto'da yaşayan Falcao, çok önemli takımlarda görev aldı. Kolombiyalı futbolcu, Porto'nun ardından Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea ekiplerinde de yer aldı.

Antalyaspor formasıyla çıkış yapan Burak ise ilk önemli deneyimini Beşiktaş'ta yaşadıktan sonra Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray formaları da giydi. Kısa süreli Çin deneyimi yaşayan Burak, Trabzon'a döndükten sonra ikinci kez Beşiktaş'a transfer oldu.