Fatih Terim, Beşiktaş derbisinin şifresini verdi

Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Takvim'in haberine göre teknik direktör Fatih Terim'in 16 ve 45. dakikalar arasında Kartal'ı vurmayı planladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar ligde attığı 44 golün neredeyse yarısını (21) bu dilimde kaydetti.

Ayrıca Beşiktaş'ın 16-45 arasında tam 11 gol yemesi de Terim ve ekibinin iştahını kabartıyor. Aslan bu yarım saatlik dilimde yüksek tempoya çıkıp işi bitirmeyi düşünüyor. Ancak Cimbom bu periyotta hedefine ulaşamazsa işler karışacak. Çünkü son yarım saatte coşan Beşiktaş 61 ile 90. dakikalar arasında attığı 17 golle rakiplerini alt etmesini biliyor.

Maçların ilk yarılarında Avrupa liglerinin en az gol yiyen takımlarından biri olan Galatasaray ilk 45 dakikalarda kalesinde sadece 8 gol görmesiyle bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Galatasaray ilk yarılarda hem hücumda hem de savunmada çok etkili bir performans ortaya koyuyor.