Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekipte, bugün yapılan antrenmanla çalışmalar devam ederken, yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı. Zorlu Beşiktaş maçı öncesinde sakatlanan isimlerden biri olan Henry Onyekuru, bugün takımla çalıştı.

Sol alt arka adalesinden geçirdiği sakatlık nedeniyle dün gerçekleştirilen idmanda yer alamayan Onyekuru, bugün çalışmada yer aldı. 22 yaşındaki kanat oyuncusunun, pazar günü oynanacak derbide sahada olması bekleniyor. Fatih Terim'in Onyekuru'yu ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor.

Öte yandan sakatlığı bulunan Adem Büyük'ün de tedavisine devam edildiği açıklandı. Adem'in derbide sahada olamayacağı öğrenildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26. haftasındaki Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Adem Büyük'ün tedavisine devam edildi. Henry Onyekuru, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Takımımız, Beşiktaş karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek."