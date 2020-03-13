Kasımpaşa - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 25 haftalık bölümünde Kayserispor ile birlikte ligin dibinden kurtulamayan Kasımpaşa, son 3 maçta aldığı 7 puan ile umutlandı. Süper Lig'in 26. Haftasında sahasındsa Göztepe'yi ağırlayacak olan Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden kaleci Fatih Öztürk, Loret Sadiku ve David Pavelka Göztepe maçında oynayamayacak. Son iki maçta galibiyet alamayan Göztepe, Kasımpaşa deplasmanında 3 puanı almayı hedefliyor. Göztepe'de sakatlıkları süren Serdar Gürler ve Alparslan Öztürk ile cezalı olan Soner Aydoğdu İstanbul kafilesinde yer almadı.

KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ?

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geliyor Karşılaşma Süper Lig'de yer alan tüm maçları kapsayan bir karar sonucu seyircisiz oynanıyor.

KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Süper Lig'in 26. Haftasında oynanacak olan Kasımpaşa-Göztepe maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler Beinsports 1'den izleyebilirler.



