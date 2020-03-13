Kasımpaşa sahasında Göztepe'yi Koita ile devirdi! Kasımpaşa 2-0 Göztepe

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, İzmir ekibi Göztepe'yi sahasında ağırladı. Koronavirüsten dolayı seyircisiz oynanan karşılaşmada tek gol ev sahibi takım adına 2. dakikada Koita'dan geldi. Bu sonuçla Kasımpaşa sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Karşılaşma sonrası Kasımpaşa puanını 26 yaparken, Göztepe ise 34 puanda kaldı. Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Göztepe ise evinde Rizespor'u ağırlayacak.

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI SEYİRCİSİZ OYNANDI

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Kasımpaşa-Göztepe müsabakası korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynandı.

Süper Lig'in 26. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa - Göztepe maçına taraftar alınmadı. Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıklamıştı. Bugün de İstanbul'da oynanan Kasımpaşa - Göztepe müsabakasında tribünde taraftarlar yer almadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan ceza sahasına girerek çizgiye inen Ndongala'nın içeri çevirdiği top savunmaya çarparak kaleye yöneldi, kaleci Beto'nun müdahalesi sonrası yükselen meşin yuvarlağı Koita kafayla filelere gönderdi: 1-0

8. dakikada Thiam'ın sol kanattan ortaladığı topu ceza sahası içinde Koita indirdi, Hajradinovic'in müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.

13. dakikada kurduğu baskı sonrası ceza sahası önünde Göztepe savunmasından topu kapıp içeri giren Hajradinovic'in sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp kaleci Beto'nun kucağında kaldı.

40. dakikada hızlı hücuma çıkan Kasımpaşa'da Hajradinovic sağdan ceza sahasına giren Ndongala'ya pasını verdi. Ndongala çaprazdan şutunu çekti savunmaya çarpan meşin yuvarlak yönünü değiştirip kaleye giderken kaleci Beto son anda topu kornere çeldi.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan, Meriah, Sarlija, Haddadi, Aytaç Kara, Tarkan Serbest, Hajradinovic, Ndongala, Koita, Thiam

Göztepe: Beto, Gassama, Borges, Titi, Berkan Emir, Castro, Poko, Tripic, Mossoro, Halil Akbunar, Wilczek

Gol: Dk. 2 Koita (Kasımpaşa)

ANKARAGÜCÜ NEFES ALDI! ANKARAGÜCÜ 2-1 RİZESPOR