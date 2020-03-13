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Koronavirüs testi pozitif çıkan Arteta'dan ilk mesaj

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İngiltere ekiplerinden 'ın , kendisine destek verenlere teşekkür etti.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 13.3.2020 21:04 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 21:13 ABONE OL
Koronavirüs testi pozitif çıkan Arteta'dan ilk mesaj

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Test sonrası ilk kez açıklama yapan İspanyol teknik adam, Instagram hesabındaki paylaşımında, "Güzel dilek ve destekleriniz için teşekkür ederim. Şimdiden daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu kaydeden Arteta, Premier Lig'in iptal edilmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti.

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Koronavirüs testi pozitif çıkan Arteta'dan ilk mesaj
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