Mete kardeşim bizim maçları kabul etme!

Galatasaray'la GSYİAD arasındaki iş birliği anlaşması töreninde konuşan Başkan Mustafa Cengiz, hakem hatalarının Sivas maçının sonucunu belirlediğini söyledi. Cengiz, "Onyekuru'nun pozisyonu penaltı olmalıydı. Mete Kalkavan'ı araştırın, yönettiği 9 maçımızda ne yapmış?Sevgili Mete kardeşim, sen de bizim maçlarımız verildiğinde kabul etme" diye konuştu.Muhalefetin mali genel kurulda ibra hazırlığını değerlendiren başkan Mustafa Cengiz, "Bizim beklediğimiz tek şey başarı karşısında takdir edilme duygusudur." ifadelerini kullandı. Eski oyuncuları Arda Turan'ın transfer konusunun gündemlerinde olmadığını dile getiren Başkan Cengiz, maçların seyircisiz oynanması kararıyla ilgili olarak ise "Tedbirlere uymalıyız fakat panik yapmamalıyız.İmza töreninde yaptığı konuşma sırasında öksüren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Öksürdüm ama kaçmayın" derken, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ile tokalaşırken koronavirüs tehdidini hatırlattı ve elini kalbine götürüp Metin Oktay selamı verdi.Bütün spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağını açıklanmasının ardından Galatasaray yönetimi, derbiye bilet alan ve 4 maçlık hedef paketini satın alan taraftarlarına para iadesi yapacak. Kombine sahipleri ile birlikte Türk Telekom Stadı'na Beşiktaş maçı için 50 bin taraftar bekleyen sarı-kırmızılı kulübün yapacağı tahmini iadenin 5 milyon TL'ye yakın olduğu öğrenildi.Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Onyekuru ve Adem dünkü idmana katılmadı.zorlanma tespit edilen Onyekuru'nun Cumartesi günü son taktik çalışmada yer alacağı ve derbide büyük ihtimalle oynayacağı belirtildi.

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