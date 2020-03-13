Mete kardeşim bizim maçları kabul etme!

Galatasaray'la GSYİAD arasındaki iş birliği anlaşması töreninde konuşan Başkan Mustafa Cengiz, hakem hatalarının Sivas maçının sonucunu belirlediğini söyledi. Cengiz, "Yediğimiz golden önceki faulü hakemin görmemesi mümkün değil.
Onyekuru'nun pozisyonu penaltı olmalıydı. Mete Kalkavan'ı araştırın, yönettiği 9 maçımızda ne yapmış? Hepsi de aleyhimize. Sevgili MHK, Mete Kalkavan'ı bizim maçlarımıza verme ya!
Sevgili Mete kardeşim, sen de bizim maçlarımız verildiğinde kabul etme" diye konuştu.
TEDBİRLERE UYALIM, PANİK YAPMAYALIM
Muhalefetin mali genel kurulda ibra hazırlığını değerlendiren başkan Mustafa Cengiz, "Bizim beklediğimiz tek şey başarı karşısında takdir edilme duygusudur. Kişisel tatmini bıraktık, sadece Galatasaray yaşasın diye devam ediyoruz
" ifadelerini kullandı. Eski oyuncuları Arda Turan'ın transfer konusunun gündemlerinde olmadığını dile getiren Başkan Cengiz, maçların seyircisiz oynanması kararıyla ilgili olarak ise "Tedbirlere uymalıyız fakat panik yapmamalıyız. Allah'tan 1-10 yaş aralığını vurmuyor. Bizim gibilere vuruyor piyango! Bizi sevmeyenler sevinsin!" ifadelerini kullandı.
ÖKSÜRDÜM AMA KAÇMAYIN
İmza töreninde yaptığı konuşma sırasında öksüren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Öksürdüm ama kaçmayın" derken, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ile tokalaşırken koronavirüs tehdidini hatırlattı ve elini kalbine götürüp Metin Oktay selamı verdi.
GALATASARAY, BİLET PARALARINI İADE EDECEK
Bütün spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağını açıklanmasının ardından Galatasaray yönetimi, derbiye bilet alan ve 4 maçlık hedef paketini satın alan taraftarlarına para iadesi yapacak. Kombine sahipleri ile birlikte Türk Telekom Stadı'na Beşiktaş maçı için 50 bin taraftar bekleyen sarı-kırmızılı kulübün yapacağı tahmini iadenin 5 milyon TL'ye yakın olduğu öğrenildi.
ONYEKURU MÜJDESİ
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Onyekuru ve Adem dünkü idmana katılmadı. Sol alt arka adalesinde
zorlanma tespit edilen Onyekuru'nun Cumartesi günü son taktik çalışmada yer alacağı ve derbide büyük ihtimalle oynayacağı belirtildi. Adem Büyük'ün yetişme ihtimalinin ise çok az olduğu öğrenildi.