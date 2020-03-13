Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için beklenen açıklama geldi! İşte o tarihler...

Dünyayın etkisi altına alan koronavirüs salgını, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni de vurdu.

Avrupa futbolunun patronu olan UEFA, Devler Ligi ve Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak maçların ertelendiğini açıkladı. Avrupa'nın birçok liginde olduğu gibi bu iki dev organizasyon da koronavirüs nedeniyle ertelenmiş oldu. Maçların ne zaman oynanacağına dair bir duyuru ise yapılmadı.

UEFA'nın bu kararı sonrası Avrupa Ligi'nde mücadele eden Başakşehir'in son 16 turu rövanş maçında 19 Mart Perşembe günü oynaması gereken Kopenhag karşılaşması da ertelendi. Turuncu-lacivertli ekip, dün akşam Danimarka temsilcisini 1-0 yenerek avantaj sağlamıştı.