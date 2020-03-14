Sergen Yalçın'ın galibiyet şifresi! Falcao ve Marcao...

Derbiye hücum parolasıyla çıkacak olan Kartal, rakibin iki oyuncusunu hedefine aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Burak Yılmaz'dan Marcao'ya yakın oynamasını istedi.

FALCAO'YA ÖZEL ÖNLEM

Marcao'nun bireysel hataya yatkın olduğunu düşünen teknik heyet, Burak'ın savunma arkasına koşularını bu alanda daha rahat gerçekleştirebileceğini düşünüyor. Yalçın ve ekibi, savunmada ise en ciddi görevi Mohamed Elneny'ye verdi. Mısırlı oyuncudan rakip atağa kalktığında takımın üçüncü stoperi gibi Vida ve Ruiz'in arasına dahil olmasını isteyen genç hoca, Falcao'yu, Elneny ile markaja alacak.

YÖNETİM TAM KADRO

15 gün hak mahrumiyeti aldığı için Beşiktaş'ın Alanyaspor ve Ankaragücü ile oynadığı maçlarda protokolde yer alamayan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin cezası doldu. Çebi'nin Galatasaray derbisine gitme kararı aldığı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte tam kadro Türk Telekom Stadı'nda olacağı ifade edildi.