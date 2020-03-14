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'in 26. haftasında sahasında Futbol Kulübü ile karşılaşıyor. Ligin ilk yarısında oldukça iyi bir grafik sergileyen Alanyaspor, ikinci yarıda tam tersi bir görüntü çizdi. Ev sahibi ekip, Gaziantep karşısında galip gelerek 5 haftalık kazanamama serisine son vermek istiyor. Konuk ekip Gaziantep ise kazanarak küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını iyice arttırmak istiyor. Bu zorlu karşılaşmanın sabah.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 14.3.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 16:56 ABONE OL
Alanyaspor - Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'in 2. yarısında son 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK ile oynayacağı maçtan 3 puan alarak Avrupa kupalarına gitme hedefini devam ettirmek istiyor. Erol Bulut yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor, Sumudica ve öğrencileriyle heyecan dolu bir maça çıkacak. Maç, Koronavirüs'e önlem için alınan karar doğrultusunda seyircisiz oynanacak. Gaziantep FK'de Muğdat Çelik dışında eksik bulunmuyor.

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İLK 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Onur, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Biyik, Tosca, Morais, Jefferson, Güray, Maxim, Kenan, Kayode

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Alanyaspor - Gaziantep FK | CANLI
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