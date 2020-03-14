Alanyaspor - Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'in 2. yarısında son 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK ile oynayacağı maçtan 3 puan alarak Avrupa kupalarına gitme hedefini devam ettirmek istiyor. Erol Bulut yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor, Sumudica ve öğrencileriyle heyecan dolu bir maça çıkacak. Maç, Koronavirüs'e önlem için alınan karar doğrultusunda seyircisiz oynanacak. Gaziantep FK'de Muğdat Çelik dışında eksik bulunmuyor.

CANLI ANLATIM







İLK 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Onur, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Biyik, Tosca, Morais, Jefferson, Güray, Maxim, Kenan, Kayode