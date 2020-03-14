Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bursaspor 1 - 1 Boluspor (MAÇ SONUCU)

1 - 1 (MAÇ SONUCU)

ile , TFF 1. Lig'in 28. haftasında Selçuk Şahin ve Mustafa Durak'ın karşılıklı golleriyle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alabilen Bursaspor bu sonuçla puanını 46'ya yükseltirken 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Boluspor'un puanı ise 25'e çıktı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 14.3.2020 21:25 ABONE OL
Bursaspor 1 - 1 Boluspor MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 28. haftasındaki Bursaspor-Boluspor karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Özer Hurmacı (Dk. 58 Recep Aydın), Shehu, Selçuk Şahin (Dk. 80 Ali Akman), Traore, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 58 Burak Kapacak), Seleznov

Boluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 84 Burak Bekaroğlu), Gökhan Sazdağı, Sincere, Fethi Özer, Emir Halilovic (Dk. 78 Arif Morkaya), Kidric (Dk. 65 Kubilay Türk Yılmaz), Hayrullah Bilazer, Mustafa Durak

Goller: Dk. 7 Selçuk Şahin (Bursaspor), Dk. 20 Mustafa Durak (Boluspor)

Sarı kart: Dk. 58 Emir Halilovic (Boluspor)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursaspor 1 - 1 Boluspor (MAÇ SONUCU)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA