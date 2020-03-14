Fatih Karagümrük 2 - 2 Altay (MAÇ SONUCU)

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Altay ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada ceza sahası dışı hafif sol çaprazında topla buluşan Ndao'nun ceza sahası içerisine girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cihan'dan sekerek ağlara gitti. 1-0

35. dakikada sol taraftan Jorquerra'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Sobiech'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

48. dakikada Kappel'in pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Kerim Avcı, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

83. dakikada Kerim'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Putsila'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.,

90+6. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta kale önünde oluşan karambolde Paixao'nun kafayla topu filelere yolladı. 2-2

Maçın ardından saha karıştı

Karşılaşmanın ardından saha karıştı. Mücadelenin son anlarında hakem Caner Ak, oynanmayan süre olarak 6 dakika uzatma işaret etti. Uzatmalarda Altay, ikinci golü bulurken, maç da 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, hakemin fazladan oynattığı gerekçesiyle sahaya inerek, hakemin üzerine yürüdü. Yaşanan olayların ardından güvenlik güçleri araya girerek olayları önledi.

Stat: Vefa

Hakemler: Caner Ak xx, Murat Temel xx, Furkan Ürün xx

Fatih Karagümrük: Aykut Özer xx, Ramazan Civelek xxx (Çağrı Ortakaya dk. 79 x), Fatih Kuruçuk xx, Barış Başdaş xx, Bülent Cevahir xx, Attamah xx, Zeki Yıldırım xx (Erdal Öztürk dk. 75 x), Sabo xx, Ndao xxx (Eemeghara dk. 89 ?), Jorquerra xx, Sobiech xx

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Efe Tatlı, Ahmet Aras, Muhammed Pehlivan, Murat Sarıgül

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Erhan Kartal xx, Abdulhamit Yıldız xx, Abdulkerim Bardakçı xx, Özgür Özkaya xx, Putsila xx, Segbefia xx (Yılmaz Özeren dk. 60 x), Tatos xx (Turgut Doğan Şahin dk. 68 x), Kappel xx (Yaser Hacımustafaoğlu dk. 82 ?), Kerim xx, Paixao xxx

Yedekler: Emre Koyuncu, Doğa İşeri, Tavares, Kutay Yokuşlu, Hakan Demirci, Cenk Özkaçar, Mustafa Murat Uslu

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Ndao (dk. 6), Sobiech (dk. 35) (Fatih Karagümrük), Kerim Avcı (dk. 48), Paixao (dk. 90+6) (Altay)

Sarı kartlar: Segbefia, Tatos, Abdulhamit Yıldız, Yaser Hacımustafaoğlu (Altay), Sobiech, Sabo, Çağrı Ortakaya, Jorquerra (Fatih Karagümrük)