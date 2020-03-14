Hukuki açıdan garabet

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir dava futbol dünyasını ikiye böldü. Davanın iddianamesinde Süper Lig'de forma giymiş Rodallega (350 bin Euro), Da Costa (210 bin Euro), Chico (100 bin Euro), Bobo (200 bin Euro), Renato (105 bin Euro) ve Silvestre'nin (305 bin Euro) usulsüz icra takipleriyle 1 milyon 270 bin Euro dolandırıldığı belirtildi. Futbolcuların hiç ikamet etmediği ya da yurt dışında oldukları sırada oturdukları adreslere anlaştıkları postacılar üzerinden sahte icra takibi gönderen 5 sanığın bu tebligatları teslim alınmış gibi gösterdiği ve yasal itiraz süresinin sona ermesiyle birlikte isimler hakkında icra takibi başlattığı öğrenildi.



ORTADA BİR SUÇ YOKMUŞ!

Futbolcuları dolandıran sanıkların avukatlığını ise TFF Tahkim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı'nın yaptığı ortaya çıktı. Balcı ve kendi avukatlık ofisine bağlı diğer avukatlar, sanıkları "Ortada bir suç yok! Müvekkillerimiz futbolcuların transferlerinde aracılık faaliyetinde bulunmuşlardır ve bu aracılıktan hak ettikleri parayı istemektedirler" sözleriyle savundular. Cumhuriyet Savcısı tarafından sanıkların, Türkiye Cumhuriyeti kurumlarını aracı edinerek dolandırıcılık ve dolandırıcılığa teşebbüsten ceza alması talep edildi. Spor hukukçuları ise Balcı'nın, sanıkların avukatlığını yapmasının ihsası rey olduğunu söylediler. Hukukçular, "Bu futbolculardan herhangi biri yaşadığı bu mağduriyetten dolayı Tahkim'e başvursa, Balcı nasıl bir karar verecek? Bu durum hukuk açısından tam bir garabettir" dediler.

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