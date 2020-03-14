İşte UEFA'nın EURO 2020 planı! Koronavirüs salgını sonrası...

Çin'in Wuhan kentinde başladıktan sonra İtalya başta olmak üzere Avrupa'da da hızla yayılan koronavirüs salgınının ardından 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) oynanıp oynanmayacağı merak konusu haline geldi. UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını ertelerken EURO 2020 ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

EURO 2020 ARALIK'TA MI OYNANACAK?

Avrupa'da birçok ligin ertelenmesinden sonra EURO 2020'nin akıbeti merak edilirken, UEFA'nın bu konuyla ilgili düşüncesini İngiltere'de yayım yapan Telegraph Gazetesi yazdı.

Habere göre UEFA, İngiltere Premier Lig ve ertelenen diğer liglerin bu yaz oynanmasını, EURO 2020'nin ise aralık ayında oynanmasını planlıyor. UEFA'da yapılan toplantıda bu fikrin masaya yatırıldığı ve salı günü gerçekleşecek toplantıda da tartışılacağı öne sürüldü.