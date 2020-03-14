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İşte 'nın planı! Koronavirüs salgını sonrası...

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen, takip eden süreçte ise İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde yüzlerce vaka ve çok sayıda can kaybına sebep olan koronavirüs salgını sonrası Avrupa'da çok sayıda futbol ligi ileri bir tarihe ertelenirken ile () ilgili olarak 'nın alacağı karar da merak konusu oldu. İngiliz basınından konuyla ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

Giriş Tarihi: 14.3.2020 22:37 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 22:42 ABONE OL
İşte UEFA'nın EURO 2020 planı! Koronavirüs salgını sonrası...

Çin'in Wuhan kentinde başladıktan sonra İtalya başta olmak üzere Avrupa'da da hızla yayılan koronavirüs salgınının ardından 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) oynanıp oynanmayacağı merak konusu haline geldi. UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını ertelerken EURO 2020 ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

EURO 2020 ARALIK'TA MI OYNANACAK?

Avrupa'da birçok ligin ertelenmesinden sonra EURO 2020'nin akıbeti merak edilirken, UEFA'nın bu konuyla ilgili düşüncesini İngiltere'de yayım yapan Telegraph Gazetesi yazdı.

Habere göre UEFA, İngiltere Premier Lig ve ertelenen diğer liglerin bu yaz oynanmasını, EURO 2020'nin ise aralık ayında oynanmasını planlıyor. UEFA'da yapılan toplantıda bu fikrin masaya yatırıldığı ve salı günü gerçekleşecek toplantıda da tartışılacağı öne sürüldü.

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İşte UEFA'nın EURO 2020 planı! Koronavirüs salgını sonrası...
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