Fatih Terim’in eli rahatladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivas'ta iki puan kaybettikleri maçta sergilenen futboldan memnun kaldığı için aynı 11'i Beşiktaş derbisinde de sahaya sürmek istiyordu. Ancak Onyekuru'nun sol alt arka adalesinde zorlanma meydana gelmesi, tecrübeli hocayı farklı planlar yapmaya yöneltmişti. Nijeryalı'dan gelen iyi haber ise Fatih Terim'in elini rahatlattı. Takımla çalışmalara başlayan Onyekuru'nun Beşiktaş maçında oynayabilecek durumda olduğu açıklandı ve Terim de ilk planına dönüş yaptı. Cimbom'un, Beşiktaş karşısında Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Falcao, Onyekuru 11'i ile mücadele etmesi bekleniyor.

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