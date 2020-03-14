Türkiye’nin lokomotifi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, Avrupa arenasında bu sezon sahaya çıkan 237 takım içerisinde en fazla ülke puanına katkı yapan 11. ekip durumuna geldi.

Turuncu-lacivertli takım sadece saha içi performanslar dikkate alındığında 11 puanla 11'inci sırada yer alırken, aynı zamanda diğer Türk takımlarının (Galatasaray, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ve Trabzonspor) toplamından daha fazla puan aldı.

Okan Buruk'un talebelerinin aksine bonuslar hariç Galatasaray (2), Trabzonspor (3.5), Yeni Malatya (2.5), Beşiktaş (2) toplamda 10 puan alabildi. Başakşehir 9 maçının 5'ini kazanırken, diğer dört takımımız 26 maçının sadece 5'inden galibiyet çıkarabildi.