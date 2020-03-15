Türkiye'de tüm maçlar yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanıyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Başakşehir karşılaşması öncesinde yaşanan süreci değerlendirdi.

Oyuncularıyla konuştuğunu dile getiren Ağaoğlu, "Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıyayım. Çok önemli bir maç ama tek bir seyirci yok. Oyuncularla da konuştum, hiçbiri bu durumdan hoşnut değil. Motive olmak güç. Oyuncular da bunu söylüyorlar. Hepimiz için yeni bir tecrübe olacak." dedi.

Rakipleri Başakşehir'in taraftarsız oynamaya alışık olduğunu belirten Karadeniz ekibinin Başkanı, "Başakşehir için bir problem yaratacağını düşünmüyorum, onlar az seyircili veya seyircisiz ortamlarda oynamaya alışkın bir takım. İnşallah 3 puanla ayrılıp, yolumuza devam edebileceğimiz kadar devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta liglere devam edilecek mi onda da bir belirsizlik var biliyorsunuz. Kendimizi 41 bin taraftara hazırladığımız bir maçtı, şimdi ondan mahrumuz" şeklinde konuştu.

