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Fraport , 'de 26. haftanın kapanış maçında yarın Demir Grup 'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 15.3.2020 20:05 ABONE OL
Antalyaspor Sivasspor maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, taktik çalıştı.

İdmanı, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk de izledi.

Akdeniz temsilcisi, antrenmanın ardından kampa girdi.

Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını, hakem Özgür Yankaya yönetecek.

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Antalyaspor Sivasspor maçına hazır
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