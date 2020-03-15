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Berşiktaş'ta maçı öncesi şoku!

'ta derbisi öncesi ceza sınırında bulunan , 86. dakikada görerek cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlıların yıldız golcüsü, 'in 27. haftasında oynanacak mücadelesinde forma giyemeyecek.

Giriş Tarihi: 15.3.2020 21:18 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 21:21 ABONE OL
Berşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi Burak Yılmaz şoku!

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, seyircisiz maçta Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ta ceza sınırındaki isimlerden Burak Yılmaz, 86. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Siyah-beyazlı futbolcu, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Öte yandan Beşiktaş'ta sınırdaki diğer futbolculardan Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou, derbide sarı kart görmeyerek cezalı duruma düşmekten kurtuldu.

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Berşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi Burak Yılmaz şoku!
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