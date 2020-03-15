Berşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi Burak Yılmaz şoku!

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, seyircisiz maçta Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ta ceza sınırındaki isimlerden Burak Yılmaz, 86. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Siyah-beyazlı futbolcu, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Öte yandan Beşiktaş'ta sınırdaki diğer futbolculardan Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou, derbide sarı kart görmeyerek cezalı duruma düşmekten kurtuldu.ERMAN TOROĞLU: O TOP SAHA İÇİNE DÜŞSE PENALTI