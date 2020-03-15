Dev derbi! Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi yayınlanacak? beIN SPORTS maçlar şifresiz olacak mı?

Bir tarafta Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli... Bir tarafta ise Burak Yılmaz, Adem Ljajic ve Kevin Prince Boateng... Süper Lig'in en kritik maçında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Kritik mücadele bu akşam saat 19:00'da başlayacak peki Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi yayınlanacak, beIN SPORTS maçlar şifresiz mi olacak? Saat 16:00'da başlayan Trabzonspor - Medipol Başakşehir karşılaşmasında şifresiz yayın konusunda bir aksiyon yaşanmadı ve beIN SPORTS üyeliği olanlar evlerinden, Digitürk Play ve beIN Connect üyeliği olanlar da internetten maçı takip etti.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK? BEIN SPORTS'UN KARARI...

İspanya'da, Almanya'da, İtalya'da ve İngiltere'de profesyonel ligler corona virüsü nedeniyle askıya alındı. Portekiz'de ise maçlar seyircisiz oynanacak ve yayıncı kuruluş insanların toplu halde dışarıda maç izlemesini engellemek adına maçları şifresiz yayınlayacağını ifade etmişti. Türkiye'de de böyle bir talep olsa da beIN SPORTS bu yolu tercih etmedi. Lig maçları şifreli olarak yayınlanıyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Adem, Boyd, N'Koudou, Burak Yılmaz

İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısının 9. haftasında oynanan karşılaşmayı ev sahibi Beşiktaş, Umut Nayir'in kafa golüyle 1-0 kazanmıştı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in 1. yardımcısı Volkan Narinç, 2. yardımcısı İsmail Şencan, dördüncü hakem ise Hakan Ceylan. VAR hakemi ise Ali Palabıyık.

Kritik maç koronavirüs önlemleri gereği seyircisiz oynanacak. Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde ev sahibi Galatasaray, 49 puanda, Beşiktaş'ın puanı ise 43.