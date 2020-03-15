Süper Lig'de 26. hafta müthiş bir maça sahne olacak. Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak ve mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. İlk kez bir derbide düdük çalacak olan Bitigen'in yardımcıları Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan olacak. Karşılaşmada dördüncü hakemi olarak ise Hakan Ceylan görev yapacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Belhanda, Seri, Onyekuru, Feghouli, Falcao



Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Tyler Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz

MAÇTAN NOTLAR

*Beşiktaş ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçının ikisini kazanan Galatasaray (1B 6M), bu galibiyetleri son iki sezonda iç sahada aldı.

*Süper Lig'in son beş sezonunda Galatasaray'ı altı kez yenen Beşiktaş (1B 2M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 12 sezonda alabilmişti.

*Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, sezonun ilk sekiz iç saha karşılaşmasında dört galibiyet alabilmişti (3B 1M).

*Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Süper Lig'de çıktığı üç deplasman maçının ikisini kazanan Beşiktaş (1M), tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada Başakşehir'den aldı (0-1).

*Beşiktaş bu sezon ilk golü attığı Süper Lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım (10G). Galatasaray ise açılış golünü yediği sekiz Süper Lig karşılaşmasının sadece ikisini kazanabildi (2B 4M).

*Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım Galatasaray (9), oyuncu ise Burak Yılmaz (6).

*Süper Lig kariyerindeki ilk asisti geçen hafta Sivasspor karşısında yapan Radamel Falcao, forma giydiği son üç karşılaşmada beş gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).

*Bu sezon Beşiktaş'ın Süper Lig'deki en golcü oyuncusu olan Burak Yılmaz (11), siyah beyazlı formayı terlettiği hiçbir lig sezonunda 12 gol atamadı.

*Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ı konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçının yedisinden galibiyetle ayrılan Fatih Terim (1B 1M), tek yenilgisini 2002/03 sezonunda aldı (0-1).

*Teknik direktör olarak Galatasaray ile yedi Süper Lig maçında karşı karşıya gelen Sergen Yalçın, bu karşılaşmaların sadece birini kazanabildi (4B 2M).

GALATASARAY 9 MAÇTIR YENİLMİYOR

Ligde son dönemde başarılı bir grafik çizen Galatasaray, bunu skora da yansıttı. Sarı-kırmızılılar ligde son oynadığı 9 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı ve 8 kez 3 puanı alan taraf oldu. 1 maçta ise berabere kaldı. Cimbom, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni mağlup etme başarısı gösterirken, Sivasspor ile berabere kaldı. Aslan söz konusu müsabakalarda 26 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Türk Telekom Stadyum'ndaki lig maçlarında en son Medipol Başakşehir'e kaybeden Galatasaray, bu müsabakanın ardından rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Cimbom, oynadığı 7 karşılaşmada 6 kez sahadan galip ayrılırken, 1 defa da berabere kaldı.

İKİNCİ KEZ SEYİRCİSİZ

Koronavirüs salgını tedbirleri gereği derbi seyircisiz oynanacak. Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ikinci kez seyircisiz bir maçta karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2007-2008 sezonunun 7. haftasında Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan derbi, sarı-kırmızılı ekibin cezası nedeniyle seyircisiz yapılmıştı. Söz konusu mücadeleyi Galatasaray, Hakan Balta ve Shabani Nonda'nın golleri ile 2-1 kazanmıştı.

G.SARAY'DA 3, BEŞİKTAŞ'TA 6 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da derbi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli, Ryan Donk ve Jean Michael Seri, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri durumunda 27. haftada deplasmandaki Çaykur Rizespor müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş'ta ise derbi öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd yarınki karşılaşmada kart gördükleri takdirde 27. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

YALÇIN'IN İLK G.SARAY DERBİSİ

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verilmesinin ardından sembol haline geldiği siyah-beyazlı kulüpte teknik direktör olarak göreve başlayan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında ilk kez bir derbide kulübede yer alacak. Ligin 20. haftasında göreve başlayan Sergen Yalçın, takımının başında 6 maçta görev yaptı. Oynadığı son 2 maçı kazanan siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın yönetiminde 4 galibiyet, birer yenilgi ve beraberlik aldı.

347. RANDEVU! LİGDE G.SARAY ÖNDE

Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı. O müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 346 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 122 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 111 kez rakibini mağlup etti. 113 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 484 golüne Beşiktaş 453 ile karşılık verdi.

İki takım Süper Lig tarihinde ise 123 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 45, siyah-beyazlılar ise 36 kez gülen taraf oldu. 42 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 150 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 129 kez gol sevinci yaşadı.

DERBİDEKİ SON 10 MAÇ

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 resmi maçta ise siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 9 lig ve 1 TFF Süper Kupası karşılaşmasında Beşiktaş 6 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 2 kez rakibini mağlup etti, 2 müsabaka ise berabere sona erdi. Berabere biten TFF Süper Kupa mücadelesinde, sarı-kırmızılı ekip penaltılarla kupaya uzanmayı başarmıştı. Son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

14.12.2015 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

08.05.2016 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)

13.08.2016 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1 (Penaltı sonucu: 0-3) (TFF Süper Kupa)

24.09.2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2 (Lig)

27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)

02.12.2017 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Lig)

29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)