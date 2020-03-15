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: Son pasların tercihleri yanlış oldu

teknik direktörü , 'in 26. haftasında ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Her alanda oyunun hakimi olduklarını belirten Fatih Terim, son paslarda tercih hataları yaptıklarını belirtti.

Giriş Tarihi: 15.3.2020 23:16 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 23:20 ABONE OL
Fatih Terim: Son pasların tercihleri yanlış oldu

Süper Lig'de 26. haftanın merakla beklenen maçında Galatasaray evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim müsabakaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Terim'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Beşiktaş'ı kutluyorum. Onlar da gerçi taraftar önünde oynamak isterdi. Sergen hocanın elinin değdiği belli olmuş. Çok iyi hocalık yapıyor, daha da iyi olacak. Oyunun hakimiyiz, her anlamda. Bir iki pozisyon verdik ama biz 18 içerisinde bulunduk ama gole ulaşamadık. Son pasların tercihleri yanlış oldu."

"Pas yüzdemiz özellikle 18 içerisinde daha düşüktü. 16 tane şut atmışız, bunun 10 tanesi ceza sahası içinde. Birini mutlaka yapmamız gerekirdi. Ben bunu atmosferin yapaylığına veriyorum. Eğer bir oyuncu bugün yürüyorsa, taraftar olsa koşar. Siz bile belki heyecanlanmadınız."

"O yüzden oyuncularımı da herhangi bir şekilde yermiyorum. Buna rağmen iyi oynadılar diyorum, iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum."

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Fatih Terim: Son pasların tercihleri yanlış oldu
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