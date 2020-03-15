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'a piyango gibi teklif! 12 milyon Euro

'de şampiyonluk mücadelesi veren 'a flaş bir teklifi geldi. Milli takımında sakatlanan ve sezonu kapatan Luyindama için iki İngiliz kulübü teklif yapacak. Breakingnews.fr adlı internet sitesinin haberine göre Wolverhampton ve 12 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Giriş Tarihi: 15.3.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 12:03 ABONE OL
Galatasaray'a piyango gibi teklif! 12 milyon Euro

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Galatasaray için sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi. Buna göre sarı kırmızılıların Kongo'lu yıldızı Luyindama'ya Premier Lig'den 2 talibin olduğu duyuruldu.

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan yıldız savunmacı, geçtiğimiz günlerde sahalara dönmüştü. Kulüp, Onyekuru ve Adem Büyük'ün yaşadığı sakatlıklarla ilgili bilgilendirme yaparken sürpriz bir kare de paylaşmıştı. Galatasaray'da ekim ayından bu yana sahalardan uzak kalan Christian Luyindama'nın idmanda fizyoterapist eşliğinde çalıştığı görülmüştü.

2 İNGİLİZ PEŞİNE DÜŞTÜ

Afrika basınında yer alan habere göre, 2 Premier Lig kulübü Wolverhampton Wanderers ve Aston Villa, Luyindama'nın peşine düştü.

YAZ TRANSFER SEZONUNDA TEKLİF

Öte yandan sezonun sona ermesinin ardından resmi teklifin Galatasaray yönetimine iletileceği aktarılan haberde, yaklaşık 12 milyon euroluk bonservis önerileceği duyuruldu.

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Galatasaray'a piyango gibi teklif! 12 milyon Euro
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