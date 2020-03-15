İşte 10'ar maddeyle Galatasaray ve Beşiktaş'ın derbi haftaları

Mehmet ÖZCAN / Florya

1-G.SARAY, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına Koronavirüs tedbirleri alarak başladı. Tesiste misafire yasak gelirken, futbolcusundan malzemecisine kadar herkese virüsten nasıl korunmaları gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

2-BU sezon ilk kez tam kadro olma fırsatı yakalayan sarı-kırmızılılara Adem Büyük'ten kötü haber geldi. 2 hafta sahalardan uzak kalacak 32 yaşındaki oyuncunun yerine kulübede Andone oturacak.

3-YORGUNLUĞA bağlı ağrıları artan ve iki gün idmana çıkmayan Onyekuru'ya özel masaj tedavisi uygulandı ve Nijeryalı yıldız, Beşiktaş derbisine yetiştirildi.

4-F.BAHÇE derbisinde Emre Akbaba'yı kesip Belhanda'yı oynatan Fatih Terim, Beşiktaş'a karşı da Ömer Bayram'ın yerine Belhanda'yı hazırladı. Faslı yıldız bugün 11'de...

5-FATİH Terim'in kulübedeki silahı Emre Akbaba olacak. Ömer Bayram da orta sahadaki, Lemina-Seri- Belhanda'nın oyun içinde alternatifi konumunda.

6-SERİ'YE hafta boyunca özel duran yaptı. top çalışması yaptırıldı. Donk ve Lemina'ya da kornerlerde ve serbest vuruşlarda Vida- Atiba ikilisini marke etme görevi verildi.

7-TAKIM arkadaşlarından daha fazla depar atan Saracchi'ye tekrar sakatlık yaşamaması adına ekstra kuvvet çalışması yaptırıldı.

8-FATİH Terim, Fenerbahçe'yi analiz ettiği gibi Beşiktaş'ın da artı-eksilerini oyuncularına tüm hafta tek tek anlattı.

9-SEYİRCİSİZ oynamayı duyar duymaz

harekete geçen yönetim, sarı-kırmızılı takıma Beşiktaş galibiyeti için 500 bin Euro prim sözü verdi.

10- KONSANTRASYON videosu ile camiaya mesajı veren teknik heyet, birebir görüşmeler yaparak futbolcuları derbiye motive etti.

FALCAO'YA EN BABA MOTİVASYON

GALATASARAY'IN Kolombiyalı forveti Radamel Falcao'ya Beşiktaş derbisi öncesi eşi Lorelei Taron'dan müjdeli haber geldi. 3 kız çocuğu sahibi Falcao'nun eşi, 4. kez hamile olduğunu "Merhaba bebeğim. Bütün aile büyümeni izliyor. Kız mı, erkek mi?" paylaşımını yaparak duyurdu.

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KARADENİZ'DE LİDERLİK SAVAŞI

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 52'şer puanlı Trabzonspor ve Başakşehir kozlarını paylaşacak. Kazanan taraf, hem ikili averaj hem de puan üstünlüğünü ele geçirerek koltuğun sahibi olacak



Ogün ŞAHİNOĞLU / Ümraniye

1-ÜMRANİYE Nevzat Demir Tesisleri'nde pazartesi basına açık çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta, geriye kalan 5 günde kapılar dış dünyaya kapatıldı.

2-CANER Erkin'in iyişmesi teknik heyeti rahatlattı. Gökhan Gönül'ün de bir maçlık aranın ardından geri dönmesiyle sağ ve sol bekler iki oyuncuya teslim edildi.

3-SERGEN Yalçın, derbi ile ilgili olarak oyuncularına önceki maçlarda olduğu gibi yine hücum futbolu anlayışıyla Seyrantepe'ye gideceklerini aktardı.

4-SİYAH-BEYAZLI takımın hafta içinde gerçekleştirilen idmanlarında en ciddi rekabet 10 numara ve sağ kanat mevkilerinde yaşandı.

5-OYUNU merkezde Boateng üzerinden kuran Yalçın, taktik çalışmalarda, Ganalı futbolcunun pas istasyonu görevini işletmesi ve Burak ile uyumunu artırması için sık sık oyuna müdahale etti.

6-BEŞİKTAŞ'TA şut çalışması yine gözde konulardandı. Her antrenmanın ardından 5'er futbolcuekstra şut çalışması yaptı.

7-HÜCUMDA Burak'tan Marcao'yu hataya zorlamasıı istenirken, savunmada Elneny'ye rakip ataklarda 3. stoper gibi Falcao'yu tutma görevi verildi.

8-BEŞİKTAŞ'TA yakın geçmişe nazaran çok rahat bir ortam hakim. Teknik heyet, takımın rahatlığıyla birlikte, daha doğru oyun uygulayabileceğini düşünüyor.

9-GALİBIYET fikrinin takıma aşılandığı Ümraniye'de, derbi tecrübesiyle öne çıkan kaptanlar Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Atiba takım arkadaşlarıyla antrenman sonrasında da daha fazla vakit geçirdi.

10- BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek, takıma moral verdi. Çebi, oyunculara alacaklarının kısa bir süre içerisinde ödeneceğini sözünü yeniledi.

KRAL'IN DERBİLERDE 18 GOLÜ VAR

BEŞIKTAŞ'IN en büyük kozu olan Burak Yılmaz, 4 büyük takımda da forma giyerken 61 derbiye çıktı. 34 yaşındaki tecrübeli forvet bu maçlarda 18 gol kaydetti. Galatasaray'a karşı 11 kez mücadele eden Burak 2 gol buldu. Kral, Fenerbahçe'ye 8, Trabzonspor'a 5, Beşiktaş'a da 3 gol attı.