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İşte 'u sırtlayan üçlü

Süper Lig'de oynadığı 25 maçta 52 puan toplayan ve liderlik koltuğunda oturan 'da Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme ve Jose Sosa oynadıkları futbolla takımı sırtlayan isimler oldular. Üç futbolcu ligde geride kalan 25 haftada toplam 35 gol ve 19 asistlik performans sergilediler.

TANER KARAMAN Futbol
Giriş Tarihi: 15.3.2020 ABONE OL
İşte Trabzonspor'u sırtlayan üçlü

Trabzonspor hücumda Sörloth, Nwakaeme ve Sosa ile uçuyor. Bordo mavili takım, Yeni Malatyaspor karşısında Sörloth'un sakatlığı ile sarsılsa da bu sefer de sahneye Sosa ve Nwakaeme çıkıp, 3 puanı getirmişti. Fırtına'nın bugün Başakşehir karşısında da en önemli kozları bu üç isim olacak. Trabzonspor'da bu üç oyuncu toplam 35 gol, 19 asistlik performans sergilerken, 29 gol, 13 asistle Sörloth ve Nwakaeme ligin de en iyi ikilisi durumunda bulunuyor. Fırtına'da Sörloth 19 gol, 7 asist, Nwakaeme ise 10 gol, 6 asistlik karneye ulaştı. Trabzonspor'un yıldız larını Alanyaspor'dan Cisse (16 gol, 1 asist) ve Fernandes (7 gol, 5 asist) 23 gol ile takip etti. Erteleme maçında Yeni Malatyaspor ağlarını da havalandırmayı başaran Trabzonspor, ligde son 15 maçında da gol buldu.

COVID-19 UYARILARI

Trabzonspor, dünyayı sarsan Koranavirüs'e karşı bir takım önlemler aldı.

1- Kulüp doktorları, teknik heyet ve takıma virüsten korunma yolları ile ilgili bilgilendirme yaptı.
2- Oyuncu ailelerinin şehri terketmemeleri istendi.
3- Özellikle milli maç arasına denk gelecek süreçte oyuncuların kesinlikle Trabzon'da kalması ve kulüp ile iletişimde kalarak bu sürecin geçmesini beklemeleri talep edildi.

FIRTINA ENGEL TANIMIYOR

Ligde 52 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, geride kalan 25 haftanın 22'sinde sahada öne geçmeyi başardı. Bordo-mavililer ligin bu alanda en iyisi olurken, bu 23 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

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İşte Trabzonspor'u sırtlayan üçlü
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