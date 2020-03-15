Kayserispor - Yeni Malatyaspor | CANLI

Süper Lig'de Kayserispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan müsabaka saat 13.30'da başladı. Ali Şansalan'ın yönettiği maçta iki takım da 3 puan hedefliyor.

Ligde kalma savaşı veren iki ekipten Kayserispor 19 puan, Yeni Malatyaspor ise 25 puanda. Prosinecki'nin öğrencileri kümede kalmak için mutlak kazanmak zorunda. 15. sırada yer alan Malatya ekibi ise ateş hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

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İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Emre, Diego Angelo, Hasan Hüseyin, Henrique, Kvrzic, Mesanovic, Dja Djedje, Mensah, Sapunaru, Campanharo.

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Sakıb, Mustafa, Mina, Chebake, Acquah, Robin, Fofana, Murat, Gökhan, Umut Bulut.

MAÇTAN NOTLAR

*Kayserispor, Süper Lig tarihinde Yeni Malatyaspor'u ilk kez yenmek için sahaya çıkıyor (2B 3M).

*Yeni Malatyaspor, Kayserispor deplasmanında çıktığı iki Süper Lig maçında da gol yemedi (1G 1B).

*Süper Lig'de oynadığı son beş maçın sadece birini kaybeden Kayserispor (2G 2B), tek yenilgisini geçen hafta Kasımpaşa'dan aldı. Sarı kırmızılı ekip, Robert Prosinecki göreve geldikten sonra üst üste iki lig maçı kaybetmedi.

*Deplasmanda çıktığı son dört maçı kaybeden Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde üst üste beş dış saha yenilgisi almadı.

Bu sezon Süper Lig'de kendi kalesine en fazla gol atan takım Kayserispor (4).

*2019/20 Süper Lig sezonunda oynanan maçların son 15 dakikalarında rakip filelere en fazla gol gönderen takım Yeni Malatyaspor (17).

*Bernard Mensah, 2019/20 Süper Lig sezonunun ikinci yarısında Kayserispor'un attığı 10 golün beşine doğrudan katkı sağladı (3 gol & 2 asist). Mensah aynı zamanda bu sezon yaptığı asistlerle takımına en fazla puan kazandıran Süper Lig oyuncusu konumunda (6 asistle 8 puan).

*Bu sezon Kayserispor formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Pedro Henrique (7), aynı zamanda takımının iç sahada kaydettiği gollerin yüzde 43'ünün sahibi konumunda (6/14).

*Şu an Yeni Malatyaspor kadrosunda yer alan oyuncular arasında bu sezon deplasmanda en fazla gol kaydeden isim olan Thievy Bifouma, forma giydiği son üç dış saha karşılaşmasını boş geçti.

*Kayserispor deplasmanında çıktığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Hikmet Karaman (2G 2B), bu süreçte tek yenilgisini son karşılaşmada aldı. Karaman, teknik direktörlük kariyerinde Kayserispor'a üst üste iki dış saha maçı kaybetmedi.