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1 - 1 (MAÇ SONUCU)

, 'in 28. haftasında evinde ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Osmanlıspor'un puanı 24, 3 maçlık galibiyet hasreti sona eren Giresunspor'un puanı ise 38'e yükseldi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 15.3.2020 21:42 ABONE OL
Osmanlıspor 1 - 1 Giresunspor MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Turgut Doman, Gökhan Memişoğlu, Selahattin Altay

Osmanlıspor: Mele, Ayuk, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Tamer Aşık, Halil İbrahim Esen, Blagojevic, Todorovic (Dk. 82 Erdem Çetinkaya), Batuhan Yılmaz (Dk. 82 Okan Deniz), Beykan Şimşek, Mertan Caner Öztürk

Giresunspor: Metin Erol, Uğur Akdemir, Numan Çürüksu, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Mehmet Güven (Dk. 68 Mehmet Taş), Bekir Yılmaz, Ahmet İlhan Özek (Dk. 75 Rusescu), Landel, Del Valle, Özgür Can Özcan (Dk. 68 Milinkovic)

Goller: Dk. 63 Numan Çürüksu (Kendi kalesine) (Osmanlıspor), Dk. 80 Rusescu (Penaltıdan) (Giresunspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 45+2 Bekir Yılmaz (Giresunspor), Dk. 90+2 Beykan Şimşek (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Özgür Can Özcan, Dk. 44 Muhammed Bayır, Dk. 74 Landel (Giresunspor), Dk. 61 Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor)

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Osmanlıspor 1 - 1 Giresunspor (MAÇ SONUCU)
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