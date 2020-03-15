Süper Lig'de son puan durumu! Trabzonspor zirvede...

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'le karşı karşıya geldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle seyircisiz oynanan karşılaşmada puanlar paylaşıldı. Zorlu mücadele 1-1 sona ererken Başakşehir'in golünü 56. dakikada Demba Ba atarken, Trabzonspor'un golünü ise 63'te Skrtel kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 53 puanla liderliğini sürdürdü. Aynı puana sahip Medipol Başakşehir ise ikinci sırada yer aldı. 1 maçı eksik olan ekiplerden Galatasaray 49, Beşiktaş ise 43 puanla zirveyi takip ediyor.

SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

1-) Trabzonspor 53 puan

2-) M.Başakşehir 53 puan

3-) Galatasaray 49 (1 maçı eksik)

4-) Sivasspor 49 puan (1 maçı eksik)

5-) Alanyaspor 43 puan

6-) Beşiktaş 43 puan (1 maçı eksik)

7-) Fenerbahçe 40 puan

8-) Göztepe 34 puan (1 maçı eksik)

9-) Gaziantep FK 32 puan

10-) Denizlispor 31 puan

11-) Gençlerbirliği 28 puan

12-) Antalyaspor 27 puan (1 maçı eksik)

13-) Kasımpaşa 26 puan

14-) İH Konyaspor 26 puan

15-) BTC Turk Y.Malatyaspor 25 puan

16-) Çaykur Rizespor 25 puan (1 maçı eksik)

17-) MKE Ankaragücü 23 puan

18-) İM Kayserispor 22 puan

Süper Lig 26. hafta maç sonuçları

Ankaragücü 2-1 Çaykur Rizespor



Kasımpaşa 2-0 Göztepe

Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği

Alanyaspor 1-0 Gaziantep Futbol Kulübü

Konyaspor 1-0 Fenerbahçe

Kayserispor 2-1 Yeni Malatyaspor

Trabzonspor 1-1 Başakşehir

Galatasaray - Beşiktaş

Antalyaspor - Sivasspor

SÜPER LİG'DE 27. HAFTA FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe - Kayserispor

Gaziantep - Ankaragücü

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

Sivasspor - Denizlispor

Beşiktaş - Antalyaspor

Gençlerbirliği - Konyaspor

Çaykur Rizespor - Galatasaray

Başakşehir - Alanyaspor

Göztepe - Trabzonspor