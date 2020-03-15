Trabzonspor - Başakşehir | CANLI

Süper Lig'in 26. haftası nefes kesen bir maça sahne oluyor. Lider Trabzonspor, averajla ligin ikinci sırasında bulunan Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başladı.

TRİBÜNLERDE ŞAMPİYONLUK KOREOGRAFİSİ



Trabzonsporlu taraftarlar, seyircisiz oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi gece geç saatlere kadar stadyumda kalarak koreografi hazırladılar. Stadyumun kale arkası ve maraton tribününde açılan iki farklı koreografi ve pankartlarda şampiyonluk vurgusu yapıldı. Hüseyin Çimşir ile futbolcuların yer aldığı koreografi de şampiyonluk kupası da yer alırken, 'Şampiyonluk senindir gerisi hikayedir', 'Şampiyonluk çok uzak değil', 'İnan o güzel günler bizim' ve 'Fırtınam, felaketim, hasretim' yazılı pankartlar açıldı.

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ZORLU MÜCADELENİN 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth.

Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Demba Ba.

MAÇ ÖNCESİ STADYUM DEZENFEKTE EDİLDİ



Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi koronavirüs önlemleri kapsamında stadyumun tüm alanları dezenfekte edildi. Soyunma odaları, basın tribünü, yedek kulübesi ve saha kenarları ile koridorların büyük bir titizlik içerisinde dezenfekte edildiği belirtildi.



TARAFTARLAR TESİSERE AKIN ETTİ



Trabzonspor taraftarları, karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne akın etti. Öğle saatlerinde tesisler etrafında toplanmaya başlayan taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Yol kenarında toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak takımlarını stadyuma uğurladı. Taraftarlar daha sonra stadyuma kadar konvoy eşliğinde takıma destek verirken, bir grup taraftar da stadyum güzergahında takım otobüsünü meşalelerle karşılayarak stadyuma uğurladı.



YÖNETİM KURULUNA KOTA



Bu arada koronavirüs önlemleri kapsamında maçın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle yönetim kurulu üyelerine de kota koyuldu. 25 kişinin protokol tribününden maçı izlemesine izin verilirken, bir çok kişi stadyuma alınmadı.



SORLOTH'A ÖZEL MOTİVASYON MARŞI



Trabzonspor'da Btc Turk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve yoğun bir tedavinin ardından Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de çıkan Alexander Sörloth'un talebi doğrultusunda müsabaka öncesi stadyumda Norveç dilinde motive edici bir marş(şarkı) çalındı.



FUTBOLCULAR SAHAYA PANKART İLE ÇIKTI



Bu arada karşılaşma öncesi iki takım futbolcuları sahaya 'Dirilişten kurtuluşa, bir duruştur Çanakkale' pankartıyla sahaya çıktı.

KART SINIRINDAKİLER

Süper Lig'in 26. Haftasında oynanacak en kritik mücadelelerden biri olan Trabzonspor - Başakşehir maçında sarı kart sınırında olan futbolcuların gelecek maçlar için daha dikkatli oynaması gerekiyor. Trabzonspor'da kart sınırında olan futbolcular arasında Joao Pereira, Filip Novak, Nwakaeme, Hosseini yer alıyor. Başakşehir'de ise Skrtel kart sınırında yer alıyor.

MERT GÜNOK MU UĞURCAN ÇAKIR MI?

Trabzonspor - Başakşehir mücadelesi öncesi kalecilerin performansı dikkat çekiyor. Başakşehir'in başarılı file bekçisi Mert Günok 25 maçta %76 kurtarış yüzdesiyle oynuyor. Mert Günok'un gol yemeden tamamladığı maç sayısı 6 ve kalesinde toplam 24 gol gördü.

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın performası da Mert Günok'a oldukça yakın. Uğurcan Çakır 24 maçta %76 kurtarış yüzdesiyle oynadı. Uğurcan kalesinde 26 gol gördü. Gol yemeden tamamladığı maç sayısı 4 olan Uğurcan Çakır, Trabzonspor adına en önemli isimlerden biri.