Trabzonspor - Başakişehir maçı 11'leri belli oldu!

Süper Lig'in 26. haftası nefes kesen bir maça sahne oluyor. Lider Trabzonspor, averajla ligin ikinci sırasında bulunan Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth.

Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Demba Ba.

KART SINIRINDAKİLER

Süper Lig'in 26. Haftasında oynanacak en kritik mücadelelerden biri olan Trabzonspor - Başakşehir maçında sarı kart sınırında olan futbolcuların gelecek maçlar için daha dikkatli oynaması gerekiyor. Trabzonspor'da kart sınırında olan futbolcular arasında Joao Pereira, Filip Novak, Nwakaeme, Hosseini yer alıyor. Başakşehir'de ise Skrtel kart sınırında yer alıyor.

MERT GÜNOK MU UĞURCAN ÇAKIR MI?

Trabzonspor - Başakşehir mücadelesi öncesi kalecilerin performansı dikkat çekiyor. Başakşehir'in başarılı file bekçisi Mert Günok 25 maçta %76 kurtarış yüzdesiyle oynuyor. Mert Günok'un gol yemeden tamamladığı maç sayısı 6 ve kalesinde toplam 24 gol gördü.

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın performası da Mert Günok'a oldukça yakın. Uğurcan Çakır 24 maçta %76 kurtarış yüzdesiyle oynadı. Uğurcan kalesinde 26 gol gördü. Gol yemeden tamamladığı maç sayısı 4 olan Uğurcan Çakır, Trabzonspor adına en önemli isimlerden biri.