RONALDİNHO

ustavo

KORKMAZ'I

Ersun Yanal döneminde sadece Jailson stoper oynadığı için sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, bu kez zorunlu olarak defanstaikilisiyle başladı. Bunun sıkıntısını, önce çizgiyi geçip geçmediği belli olmayan pozisyonla havadan, Bajic'in attığı golde yerden yaşadı. Konyaspor önceatılmasıyla maçı adeta altın tepside Fenerbahçe'ye sundu. Fakat Kanarya, bu ikrama rağmen maçın son 20-25 dakikasında da pozisyon üretmekte zorlandı. BİTMİŞLİK durumu, F.Bahçe için maçın son düdüğüne kadar sürdü. Topu ayağında tutan taraf gibi görünse de takımda durumayoktu. Kayserispor'a bu sezon ilk galibiyetini yaşatan Fenerbahçe, son 18 lig maçında tek galibiyeti bulunan Konyaspor'u da sevindirdi.Konya'da maça ilk 11 başlayan Emre Belözoğlu 64'te yerini Mevlüt Erdinç'e bıraktı. Tecrübeli kaptan, kulübede yerinde duramadı. Sürekli olarak sahaya talimatlar veren Emre karşılaşma sonunda hırsından kulübeyi yumrukladıFenerbahçe taraftarı 9 kişilik takıma karşı alınan yenilginin faturasını Başkan Ali Koç'a kesti… Ali Koç İstifa başlığı Twitter'da liste başı olurken yapılan yorumlardan bazıları şöyleydi: "Yeter artık istifa…",, "Ne vizyon, ne hedef ne şeffaflık. Lütfen istifa et.", "Böyle bir şey olabilir mi!",Golde büyük hatası olan Jailson, karşılaşma sonrası duygularını dile getirdi: "Gerçekten çok zor bir durumdayız. Bu durumdan utanıyorum. Şu anda yapmamız gereken tek şey, ağzımızı kapatıp toparlanmaya çalışmak. Şimdi kafamızı kaldırmamız gerekiyor."Fenerbahçe, 22 Ekim 2017'deki Galatasaray karşılaşmasından bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında isabetli şut çekemedi.maç sonu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu: "Bir teknik direktör takımdan gittiğinde oyuncuların da kabahati olduğunu söylemiştim. Bunu kanıtladık. Utanç verici bir oyun ortaya koyduk. Neyin eksik olduğunu söylemek zor. İşler iyi gidiyorken sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor. İşler zor gidince aynı isteği göremiyorum. Büyük tarihi olan kulübe saygı göstermemiz gerekiyor."Skubıc, 67. dakikada Deniz'e yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kartı gördü. Boş tribünler önünde oynanan maçta Bülent Korkmaz'ın hakem Hüseyin Göçek'e isyanı statta yankılandı: "Ayıp senin yaptığın, bir de kokart takıyorsun…" Bu tepki sarı kartla cezalandırıldı. 76'da bu kez Ömer Ali yine Deniz'e yaptığı faulün ardından kırmızı kartı gördü. Konya, Şubat 2011'deki Bucaspor maçından sonra ilk kez Süper Lig'de iki kırmızı kart birden gördü.Bülent Korkmaz bu sezon F.Bahçe'yi iki kez mağlup etme başarısı gösterdi. Sezonun ilk yarısında Antalyaspor'un başındayken sarılacivertlileri 1-0 yenen tecrübeli çalıştırıcı, dün de Konyaspor'un başında 3 puan sevincini aynı skorla yaşadı.Bülent Korkmaz karşılaşma sonrası şöyle konuştu: "Oyuncularımı kutluyorum. Canı yürekten oynadılar. 9 kişi kaldık gol yemeden kazandık. Bu daha anlamlı oldu. Orta hakemler hata yapabilir ama VAR'daki hakem hata yapamaz. Böyle bir lüksü yok."İttifak Holding Konyaspor, hakem Hüseyin Göçek'in 'Gol değil' kararından sonra sosyal medya hesabından 'Golün tanımı' paylaşımı yaparak,ifadesini kullandı. Ardından da işte o an diyerek pozisyonun fotoğrafını paylaştı.