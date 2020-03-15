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'yı koronavirüs sardı! 5 isim...

kulüplerinden 'da, teknik kadro ve futbolcular arasında 5 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Valencia Kulübü, futbolcusu dışında, teknik kadro ve takımda 4 kişide daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 15.3.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 17:06 ABONE OL
Valencia'yı koronavirüs sardı! 5 isim...

Valencia Kulübü, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Arjantinli futbolcusu Ezequiel Garay'ın yanı sıra teknik kadro ve futbolcular arasında 4 kişide daha Kovid-19'a rastlandığını duyurdu.

İspanyol kulüp, koronavirüs teşhisi konulan herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu, evlerinde karantinaya alındıklarını belirtti.

Garay bu sabah sosyal medya hesabından, koronavirüs testinin pozitif çıktığını kamuoyuna açıklamıştı. Arjantinli futbolcu, La Liga'da koronavirüs teşhisi konulan ilk futbolcu olmuştu.

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Valencia'yı koronavirüs sardı! 5 isim...
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